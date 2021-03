Ricette MasterChef, come preparare i paccheri al forno di chef Antonio Lorenzon (Di venerdì 19 marzo 2021) Inauguriamo oggi la rubrica delle Ricette di Masterchef con la preparazione dei paccheri al forno, un piatto ideato dallo chef Antonio Lorenzon, il vincitore dell’edizione 2020. Nonostante sia originario di Bassano del Grappa, il talentuoso cuoco vicentino ha voluto omaggiare la Campania preparando un piatto a base di paccheri, una pasta che affonda le sue radici nella più nobile tradizione napoletana. La ricetta Masterchef presentata in questo articolo viene descritta come un piatto per ogni occasione, ideale per una tavolata all’aperto durante la bella stagione, con un irresistibile richiamo dei profumi mediterranei. In aggiunta ai paccheri, nella sua ricetta il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Inauguriamo oggi la rubrica delledicon la preparazione deial, un piatto ideato dallo, il vincitore dell’edizione 2020. Nonostante sia originario di Bassano del Grappa, il talentuoso cuoco vicentino ha voluto omaggiare la Campania preparando un piatto a base di, una pasta che affonda le sue radici nella più nobile tradizione napoletana. La ricettapresentata in questo articolo viene descrittaun piatto per ogni occasione, ideale per una tavolata all’aperto durante la bella stagione, con un irresistibile richiamo dei profumi mediterranei. In aggiunta ai, nella sua ricetta il ...

Advertising

BaldiniCastoldi : RT @LuciaTildeI: «Volevo vincere @MasterChef_it per la mia bambina!» Che super papà @AquilaFrancesc1! L'intervista che gli ho fatto per #Vi… - LuciaTildeI : «Volevo vincere @MasterChef_it per la mia bambina!» Che super papà @AquilaFrancesc1! L'intervista che gli ho fatto… - LuciaTildeI : RT @BaldiniCastoldi: Nei miei piatti metto il cuore e il rispetto. @AquilaFrancesc1 campione di @MasterChef_it non solo per talento! Inte… - AquilaFrancesc1 : RT @BaldiniCastoldi: Nei miei piatti metto il cuore e il rispetto. @AquilaFrancesc1 campione di @MasterChef_it non solo per talento! Inte… - AquilaFrancesc1 : RT @BaldiniCastoldi: “Ho vinto con un piatto da un euro.” @AquilaFrancesc1 @MasterChef_it 2021 •• Le sue ricette sono in libreria per tu… -