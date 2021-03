Riccardo Fogli | «Così ho chiesto perdono a mio figlio per le promesse non mantenute»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 marzo 2021) Riccardo Fogli, un artista che calca il palcoscenico da cinquant’anni, è emozionato come se questa fosse la sua prima canzone e quella che state per leggere la sua prima intervista: «Sto uscendo con un singolo dopo vent’anni. Vent’anni in cui trovare un pertugio per cercare di dire una cosa è stato complicatissimo» spiega Fogli al telefono, che neanche due settimane era a Sanremo per cercare di regalare al pubblico quello che, per certi versi, è anche il senso più pieno del brano in uscita il 19 marzo e di cui Vanity Fair anticipa qui in alto il video: la tenerezza. La canzone Tenerezza 93, a dire il vero, Fogli l’aveva scritta otto anni fa insieme a Nicola Greco, ma la reunion dei Pooh, i concerti, le ospitate, le emozioni il resto hanno fatto sì che quelle «venti righe» restassero nel cassetto per molto tempo. In quel momento suo figlio Alessandro aveva 18 anni, aveva appena finito il liceo ed era nella classifica fase in cui gli adolescenti si trovano a dover decidere cosa fare e capire come muoversi nello studio e nella vita. «Le cose i figli le rimandano con una dolcezza infinita, ma in fondo la vita è la loro» racconta Fogli, che proprio ad Alessandro ha voluto dedicare questa canzone così intima e struggente, questa lettera di un padre che spiega al figlio di non arrendersi implorando il suo perdono per come il mondo è finito e per come le cose sono andate.