Rezza | “Incidenza Covid elevata | accelerare ritmo vaccinazioni”

Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – "Rinunciare ora ad una forte campagna vaccinale sarebbe estremamente rischioso". Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero Gianni Rezza, durante la conferenza stampa organizzata dal Ministero della Salute dopo il pronunciamento EMA sul vaccino AstraZeneca precisando che "la revoca della sospensione è un grande sollievo perchè dobbiamo dare accelerazione forte alla campagna vaccinale. A fronte dei rarissimi eventi avversi dobbiamo invece considerare che abbiamo ora Incidenza elevata di Covid nel Paese con 150 casi per 100mila abitanti". Imperativo, accelerare. "Eravamo a 200mila vaccinazioni al giorno e abbiamo avuto purtroppo una battuta d'arresto. Sappiamo che dobbiamo raddoppiare questo ritmo" dice Rezza che ...

