Rezza: “Incidenza Covid alta, rischioso frenare vaccinazioni” (Di venerdì 19 marzo 2021) “La revoca della sospensione del vaccino AstraZeneca per noi è un grande sollievo. Ora dobbiamo dare un’accelerazione forte alla campagna vaccinale e se possibile raddoppiare il ritmo”. Lo ha sottolineato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel suo intervento in conferenza stampa al ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca. “Dobbiamo tenere conto del fatto che abbiamo un’Incidenza del Covid-19 particolarmente elevata nel paese, rinunciare alla piena espletazione della campagna vaccinale sarebbe stato estremamente rischioso. In questo momento abbiamo 150 casi per 100mila abitanti”, ha evidenziato Rezza. “E’ chiaro che, proprio perché si danno a persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) “La revoca della sospensione del vaccino AstraZeneca per noi è un grande sollievo. Ora dobbiamo dare un’accelerazione forte alla campagna vaccinale e se possibile raddoppiare il ritmo”. Lo ha sottolineato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, nel suo intervento in conferenza stampa al ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti-di AstraZeneca. “Dobbiamo tenere conto del fatto che abbiamo un’del-19 particolarmente elevata nel paese, rinunciare alla piena espletazione della campagna vaccinale sarebbe stato estremamente. In questo momento abbiamo 150 casi per 100mila abitanti”, ha evidenziato. “E’ chiaro che, proprio perché si danno a persone ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, ripartono le somministrazioni di AstraZeneca in tutta Italia. Rezza (ministero Sanita'): 'Incidenza alta… - lifestyleblogit : Rezza: 'Incidenza Covid alta, rischioso frenare vaccinazioni' - - Globe1078 : AstraZeneca, ripartono le somministrazioni in Italia. Rezza: «Incidenza di nuovi casi alta, pericoloso frenare le v… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Vaccini, ripartono le somministrazioni di AstraZeneca in tutta Italia. Rezza (ministero Sanita'): 'Incidenza alta, perico… - Scassuocchio : Ripartono le #vaccinazioni di #AstraZeneca in tutta #Italia, #Rezza: 'Incidenza di nuovi casi è alta, pericoloso f… -