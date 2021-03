Revocato divieto d’uso di AstraZeneca, l’Aifa: “Benefici superano ampiamente rischi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa Revocato il divieto d’uso per il vaccino di AstraZeneca“. Lo ha detto il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca. “La notizia principale da sottolineare è che i Benefici del vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi e quindi il vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l’uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico, nè ci sono problematiche rispetto ai lotti“, ha proseguito Nicola Magrini, “nesso causale con eventi rari trombotici ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco failper il vaccino di“. Lo ha detto il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell’Ema sul vaccino. “La notizia principale da sottolineare è che idel vaccinoe quindi il vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l’uso. Non è associato ad un aumento delo trombotico, nè ci sono problematiche rispetto ai lotti“, ha proseguito Nicola Magrini, “nesso causale con eventi rari trombotici ...

