Report del Consiglio Grande e Generale, seduta del 18 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Prosegue l’esame delle istanze d’Arengo nella seduta consiliare odierna: ne sono accolte 2 delle 7 esaminate; inoltre l’Aula approva due Ordini del giorno della maggioranza presentate nel corso del dibattito sulle istanze per recepire in una modalità ritenuta più adeguata alcune delle richieste respinte. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) Prosegue l’esame delle istanze d’Arengo nella seduta consiliare odierna: ne sono accolte 2 delle 7 esaminate; inoltre l’Aula approva due Ordini del giorno della maggioranza presentate nel corso del dibattito sulle istanze per recepire in una modalità ritenuta più adeguata alcune delle richieste respinte.

Advertising

reportrai3 : La sicurezza delle reti di distribuzione del gas e il controllo dei parametri che devono essere a norma di legge.… - reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - reportrai3 : A Murano, la terra del vetro artistico dove di notte le fornaci illuminano l’isola, sorge la Stazione Sperimentale… - kategullo75 : RT @LiutoGiusto: Di tutte le vittime del covid, solo il 3.1% non aveva malattie pregresse (stessa fonte). I 500 diventano quindi circa 15.… - infoitsalute : Castel Volturno, il report del club: Petagna torna in campo! Ancora out Lobotka, palestra per Rrahmani -