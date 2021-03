Renzi sfida (di nuovo) Letta: "Siete riformisti? Dimostratelo su giustizia e cantieri" (Di venerdì 19 marzo 2021) Matteo Renzi è pronto a lanciare la sfida al Pd di Enrico Letta sui contenuti riformisti. Secondo quanto apprende LaPresse, una parte del discorso che il leader di Iv pronuncerà domani in assemblea, prende di mira i dem: “Siete riformisti? Dimostratelo sulla giustizia e sullo sblocco dei cantieri”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Matteoè pronto a lanciare laal Pd di Enricosui contenuti. Secondo quanto apprende LaPresse, una parte del discorso che il leader di Iv pronuncerà domani in assemblea, prende di mira i dem: “sullae sullo sblocco dei”.

