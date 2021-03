Renzi scalpita e lancia la sfida riformista al “nuovo” Pd «Va bene incontrare Letta | ma niente 5Stelle»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Matteo. E si prepara are il guanto dial Pd. Al suotimoniere, Enrico, sua vecchia conoscenza. L’intervento di domani all’assemblea nazionale di Italia Viva, convocata da remoto, traccerà la linea. Mentre il partito è in fibrillazione e potrebbe perdere pezzi, tentati dall’ingresso nei dem. Italia Viva, due senatori tentati dalPd diPer ora solo boatos. Ma il tam tam rovina la vigilia dell’assemblea. Con le valigie in mano sarebbero due senatori Eugenio Comincini e Leonardo Grimani. Bocche cucite il primo. “Ma se decide di andare, ci saluteremo con il sorriso”, fanno sapere iani. “Qui a Eugenio vogliamo tutti”. Il secondo smentisce, ma non troppo. “Ora ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Renzi scalpita

ilGiornale.it

Gli errori sono per i principianti, i veri professionisti puntano alla distruzione. Vediche con professionalità incontrastata lavora per distruggere la sinistra. Ed è così che il duo ......Vediche con professionalità incontrastata lavora per distruggere la sinistra. Ed è così che ... a cominciare dal Pug promesso e che non arriverà, Cannalireper ottenere una poltrona per ...Il più significativo riguarda Salvatore Totò Orlando: 53 anni, già assessore a Corleone con il centrosinistra, poi eletto al Consiglio comunale di Palermo quando - quasi dieci anni fa ormai - Leoluca ...Vedi Renzi che con professionalità incontrastata lavora per distruggere la sinistra. Ed è così che il duo Rossi-Cannalire sembra si avvii alla seconda fase di questo mandato amministrativo. Siamo molt ...