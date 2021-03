Renzi pensa a un passo indietro e sta per perdere 5 parlamentari. Italia Viva ha il piombo nelle ali… (Di venerdì 19 marzo 2021) Matteo Renzi pensa a un passo di lato. Non proprio un passo indietro, ma a una pausa. Affinché si spengano i riflettori. Mentre lui, il capo, tiene conferenze in giro per il mondo. E si capisca dove vuole andare il Pd a guida Letta. Se taglierà i ponti con il Movimento 5 Stelle oppure no. Le incognite sono tante. Renzi, malumori interni a Italia Viva Ne scrive oggi Il Foglio, dando conto dei malumori interni a Italia Viva, un partito che non decolla, che resta inchiodato al 2,5 per cento e dove tre senatori e due deputati sono dati in partenza verso il Nazareno. Renzi deve cambiare strategia Scrive Il Foglio: “Non bisogna essere scienziati della politica per registrare come Italia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Matteoa undi lato. Non proprio un, ma a una pausa. Affinché si spengano i riflettori. Mentre lui, il capo, tiene conferenze in giro per il mondo. E si capisca dove vuole andare il Pd a guida Letta. Se taglierà i ponti con il Movimento 5 Stelle oppure no. Le incognite sono tante., malumori interni aNe scrive oggi Il Foglio, dando conto dei malumori interni a, un partito che non decolla, che resta inchiodato al 2,5 per cento e dove tre senatori e due deputati sono dati in partenza verso il Nazareno.deve cambiare strategia Scrive Il Foglio: “Non bisogna essere scienziati della politica per registrare come...

