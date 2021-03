Renato Carosone | vita privata | biografia | chi era | moglie | figli e curiosità sul cantante e musicista

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 marzo 2021) Scopriamo di più sulladi. La fiction Carosello, in onda in questi giorni su Rai Uno in prima serata, ripercorre le tappe salienti dellae dell’arte delnapoletano, uno di più originali di sempre.infatti, appartiene a quella schiera di artisti, pochi in verità, in grado di superare indenni il tempo e le generazioni. Alcuni suoi successi, non a caso, sono considerati dei veri e propri cult, entrati di diritto a far parte della storia musicale recente del nostro Paese. Ecco qualche informazione sull’autore di Tu vuò fa l’americano. Chi era: note biografiche e carriera...