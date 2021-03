Regioni, la Toscana verso il rosso (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Per la prossima settimana altre Regioni potrebbero aggiungersi al rosso della cartina delle restrizioni. A rischiare più di tutte è la Toscana, che potrebbe unirsi alle dieci che già si trovano nella fascia delle misure più dure. In attesa del report dell’Istituto Superiore di Sanità, il governatore Eugenio Giani commenta l’aumento dei contagi in Toscana Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere. Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Per la prossima settimana altrepotrebbero aggiungersi aldella cartina delle restrizioni. A rischiare più di tutte è la, che potrebbe unirsi alle dieci che già si trovano nella fascia delle misure più dure. In attesa del report dell’Istituto Superiore di Sanità, il governatore Eugenio Giani commenta l’aumento dei contagi inImpronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

Come cambieranno i colori delle regioni, per Lombardia e Lazio un’altra settimana obbligatoria in ... Il Sole 24 ORE Prende forma il Comitato di gestione dell'Autorità portuale Mar Tirreno settentrionale Livorno, 19 marzo 2021 - Sta prendendo rapidamente forma il nuovo Comitato di Gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale. Nelle more della designazione da parte della Regione Toscana, sono infa ...

