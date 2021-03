Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Covid non allena la pressione sull'Italia e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui dall'ultimo fine settimana di febbraio aumenteranno le restrizioni. L'indice Rt è infatti risalito sopra quota 1 e la curva dei contagi è in chiara risalita. Per questo il MInistro della Sanità Speranza ha firmato la nuova ordinanza che cambia la colorazione del paese. Ed è un evidente peggioramento della situazione precedente. Da Lunedì 22 nessuna regione sarà in zona bianca e nemmeno gialla. La Sardegna ad esempio passa da bianca ad arancione. Il Molise da rosso invece torna in arancione. Il resto rimane come prima zona BIANCA: nessuna zona ROSSA: Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Friuli ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Covid non allena la pressione sull'e costringe ad allargare la platea delle regioni in cui dall'ultimo fine settimana di febbraio aumenteranno le restrizioni. L'indice Rt è infatti risalito sopra quota 1 e la curva dei contagi è in chiara risalita. Per questo il MInistro della Sanità Speranza ha firmato la nuova ordinanza che cambia la colorazione del paese. Ed è un evidente peggioramento della situazione precedente. Da Lunedì 22 nessunasarà inbianca e nemmeno. La Sardegna ad esempio passa da bianca ad. Il Molise da rosso invece torna in. Il resto rimane come primaBIANCA: nessunaROSSA: Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Friuli ...

Advertising

FontanaPres : Bandiere a mezz’asta oggi a Palazzo Lombardia e in tutte le sedi della Regione Lombardia per la ‘Giornata delle vit… - stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - sbonaccini : Via libera dell'EMA al vaccino #AstraZeneca. Da domani 19 marzo alle ore 15 riprendono regolarmente le somministraz… - ilnautilus : Firmata la nota congiunta da AdSP, Regione Liguria e Commissario Straordinario per sollecitare il Governo a dare av… - GibelliTiziana : @ngiocoli @AdalucDe @CalosiGuido @elevisconti @StefanoPutinati Vuole che dica che avete ragione e che fate bene? No… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione per Covid - 19: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa La mappa dell'Italia a colori vede passare in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Un doppio salto, da zona bianca ad arancione, per la Regione guidata da Christian Solinas (Partito d'azione Sardo), il quale aveva varato un'ordinanza per proibire ai possessori di seconde case di riversarsi sull'isola nelle prossime settimane e ...

Sansa: "Mi vaccinerei con AstraZeneca anche stasera. Ma senza passare davanti a nessuno" ... lo scrive in una nota il consigliere di opposizione in Regione Liguria Ferruccio Sansa . "Vaccinarsi è essenziale. È una scelta di vita e di rispetto per sé stessi e per gli altri. E se può essere ...

AstraZeneca: dagli sms alle nuove prenotazioni, così ripartono le vaccinazioni Regione per Regione Il Sole 24 ORE Covid, Sardegna e Molise passano in zona arancione: i nuovi colori delle regioni Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di ...

Toscana, pronta una nuova ordinanza sulle seconde case Il presidente della Regione Eugenio Giani ha rassicurato anche il sindaco di Viareggio sull'imminenza di un nuovo provvedimento dopo la bocciatura di una prima ordinanza da parte del Tar ...

La mappa dell'Italia a colori vede passare in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Un doppio salto, da zona bianca ad arancione,laguidata da Christian Solinas (Partito d'azione Sardo), il quale aveva varato un'ordinanzaproibire ai possessori di seconde case di riversarsi sull'isola nelle prossime settimane e ...... lo scrive in una nota il consigliere di opposizione inLiguria Ferruccio Sansa . "Vaccinarsi è essenziale. È una scelta di vita e di rispettosé stessi egli altri. E se può essere ...Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di ...Il presidente della Regione Eugenio Giani ha rassicurato anche il sindaco di Viareggio sull'imminenza di un nuovo provvedimento dopo la bocciatura di una prima ordinanza da parte del Tar ...