Regione FVG: pronti a riprendere regolarmente le inoculazioni di vaccino (Di venerdì 19 marzo 2021) “A seguito del via libera dato dall’Agenzia europea del farmaco all’utilizzo del vaccino AstraZeneca e non appena il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) di Ema rilascerà il parere, Aifa revocherà il divieto di utilizzo del siero e lo comunicherà per il canale ufficiale a tutte le Regioni, in modo da riprendere con l’attività a partire dalle 15 di domani, venerdì 19 marzo. Noi siamo quindi pronti a riprendere regolarmente le inoculazioni, seguendo la tabella di marcia delle prenotazioni già presenti nelle agende”. “Quanti avevano già ottenuto la prenotazione per domani e per i giorni seguenti – spiega il vicegovernatore – potranno regolarmente recarsi ai centri vaccinali per ricevere la propria dose. Coloro che invece hanno saltato l’inoculazione a causa ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) “A seguito del via libera dato dall’Agenzia europea del farmaco all’utilizzo delAstraZeneca e non appena il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) di Ema rilascerà il parere, Aifa revocherà il divieto di utilizzo del siero e lo comunicherà per il canale ufficiale a tutte le Regioni, in modo dacon l’attività a partire dalle 15 di domani, venerdì 19 marzo. Noi siamo quindile, seguendo la tabella di marcia delle prenotazioni già presenti nelle agende”. “Quanti avevano già ottenuto la prenotazione per domani e per i giorni seguenti – spiega il vicegovernatore – potrannorecarsi ai centri vaccinali per ricevere la propria dose. Coloro che invece hanno saltato l’inoculazione a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione FVG Lavoro: Rosolen, in Fvg tasso occupazione femminile ha tenuto ...Aidda Fvg - Associazione italiana donne imprenditrici e dirigenti di azienda e Mib Trieste School of Management, con il patrocinio del Comune di Trieste. 'La tenuta del mercato del lavoro in regione ...

Vaccini: Riccardi, macchina pronta per riprendere inoculazioni in Fvg ... che potranno sottoporsi all'inoculazione in uno dei centri della regione presenti nel territorio di residenza. Inoltre inizieremo le vaccinazioni anche del personale della Protezione civile e ai ...

Ulteriori contributi a sostegno degli operatori economici danneggiati da COVID-19 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Vaccini Covid, in Friuli Venezia Giulia c'è l'intesa con i medici di base La Regione si appresta a mettere in campo anche ... su un totale teorico di 900 professionisti in attività in Fvg. Pronti a mobilitarsi sono anche i circa 400 farmacisti. Lo stesso commissario ...

I nuovi colori delle Regioni, oggi Lombardia rimarrà in zona rossa fino a Pasqua? I dati della cabina di regia di oggi: la Calabria entrerà in rosso da lunedì, la Sardegna potrebbe uscire dalla zona bianca ...

