Recovery, Raggi: “Difficile che finanzierà linee metro C e D” (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Le linee C e D della metro nel Recovery? Noi abbiamo fatto la richiesta per inserirle anche se la tempistica dello stesso Recovery prevede che le opere vengano concluse entro il 2027. Ma ben prima del Recovery avevamo chiesto su queste un finanziamento al Mit, quindi a questo punto dipende della scelte ministeriali: saranno loro a farci capire a quali fondi di finanziamento potremo accedere. Ritengo possibile che siano fondi ministeriali. Se poi saranno fondi del Recovery va bene lo stesso”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Le linee C e D della metro nel Recovery? Noi abbiamo fatto la richiesta per inserirle anche se la tempistica dello stesso Recovery prevede che le opere vengano concluse entro il 2027. Ma ben prima del Recovery avevamo chiesto su queste un finanziamento al Mit, quindi a questo punto dipende della scelte ministeriali: saranno loro a farci capire a quali fondi di finanziamento potremo accedere. Ritengo possibile che siano fondi ministeriali. Se poi saranno fondi del Recovery va bene lo stesso”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook.

Advertising

Tarantola46 : @AdalucDe Per riaprirle non basterebbe dotare le aule di dispositivi a raggi UV-C? Ne esiste un modello della casa… - RussoMu : RT @Yoda15271485: @lvoir E davvero strano che non sia stato riconfermato nel Governo: così competente, stimato in Europa, capace e idoneo p… - Yoda15271485 : @lvoir E davvero strano che non sia stato riconfermato nel Governo: così competente, stimato in Europa, capace e id… - MRendole : RT @giusepp80039000: La fortuna di Roma e dei Romani è di avere come Sindaco Virginia Raggi. Donna che,' ha uno spiccato senso della polit… - pennadoca : RT @giusepp80039000: La fortuna di Roma e dei Romani è di avere come Sindaco Virginia Raggi. Donna che,' ha uno spiccato senso della polit… -