Real Madrid-Liverpool, Roberto Carlos: “Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos” (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex terzino del Real Madrid, Roberto Carlos, dopo il sorteggio dei quarti di Champions League, ha commentato l’incrocio particolarmente interessante tra la sua ex squadra e il Liverpool, soffermandosi sullo scontro tra Sergio Ramos e Salah avvenuto nella finale del 2018: “Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos. Di certo si tornerà a parlare di quell’azione nei prossimi giorni. Il Real Madrid dovrà decidere la sfida già nella gara di andata in casa, l’importante per Zidane sarà avere tutti a disposizione. Il Real deve essere preoccupato del Liverpool, ma la squadra di Klopp deve esserlo anche ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex terzino del, dopo il sorteggio dei quarti di Champions League, ha commentato l’incrocio particolarmente interessante tra la sua ex squadra e il, soffermandosi sullo scontro traavvenuto nella finale del 2018: “non si. Di certo si tornerà a parlare di quell’azione nei prossimi giorni. Ildovrà decidere la sfida già nella gara di andata in casa, l’importante per Zidane sarà avere tutti a disposizione. Ildeve essere preoccupato del, ma la squadra di Klopp deve esserlo anche ...

