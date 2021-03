Real Madrid-Liverpool in tv | date | orari e diretta streaming quarti Champions League 2020 2021

(Di venerdì 19 marzo 2021)completa il programma deidi finale della. Urna di Nyon spietata per due delle squadre più forti a livello europeo. I blancos sono in buono stato di forma, lo stesso non si può invece dire per i Reds: è un remake della finale del 2018 e ci si attende grande spettacolo sia nell’andata in terra spagnola che al ritorno in Inghilterra. Leprecise saranno comunicate a breve dall’Uefa, l’andata potrà essere martedì 6 o mercoledì 7 aprile e il ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile. L’o è quello canonico delle 21, mentre per quanto riguarda latv eentrambe le sfide saranno trasmesse su Sky Sport, una delle ...

Advertising

angelomangiante : Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ri… - GoalItalia : Sorteggio completato da due supersfide: ???? Bayern Monaco-PSG ???? ???? Real Madrid-Liverpool ?????????????? #UCL - pisto_gol : Il Real Madrid con il 3:5:2, il Barcellona con il 3:4:2:1 come l’Atletico Madrid, il Chelsea con il 3:4:1:2 : molte… - MaxCallegari : Quarti di #Champions, le mie % (oggi così, tra due/tre settimane chissà ??) ManCity 70 Borussia 30 Porto 35 Chelsea… - infoitsport : Sorteggi Champions: nei quarti spiccano Real Madrid-Liverpool e Bayern-Psg -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Sky Sport

Quarti:1)Manchester City - Borussia Dtm; 2) Porto - Chelsea;3) Bayern - Paris SG;4)- Liverpool. In semifinale vincente quarto n.3 c. vincente quarto n.1; vincente quarto n. 4 c. vincente ...... dopo gli ottavi, sono - oltre ai campioni d'Europa in carica del Bayern Monaco - Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Porto , Psg e. Ecco i quarti di finale di ...Si sono svolti quest'oggi a Nyon, in Svizzera, i sorteggi per i quarti di finale di Champions League: tutti gli abbinamenti.Un sorteggio dei quarti di Champions League decisamente amaro per le italiane, dopo l'eliminazione di Juve, Atalanta e Lazio agli ottavi di finale appena conclusi, per mano di Porto, Real Madrid e ...