Rastelli e Venturato pre SPAL-Cittadella

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sabato 20 marzo alle 18.00 al Paolo Mazza di Ferrara laospiterà ilnella 30° giornata di Serie B. Presono intervenuti in conferenza stampa per presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico dei biancazzurri Massimo, subentrato all’esonerato Marino, ha commentato così la sua nuova avventura: “Oggi mi ritrovo a sostituire un ottimo professionista, che ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Purtroppo sappiamo che nel nostro ruolo, quando non arrivano i risultati, i primi a pagare siamo proprio noi. Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo perché ritengo Ferrara una di quelle piazza che più si avvicinano al mio modo di fare calcio. C’è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Rastelli Venturato

... che è costata la panchina a Pasquale Marino, sostituito da Massimo; gli estensi ora si ... Allenatore:...IVO IACONI - EMILIANO MONDONICO - ROBERTO2009-2010 ROBERTO- ROBERTO...TESSER 2017-2018 ATTILIO TESSER - ANDREA MANDORLINI 2018-2019 ANDREA MANDORLINI - MASSIMO...Nell'11^ giornata di ritorno la SPAL se la vedrà col Cittadella in una partita in programma sabato 20 marzo alle ore 18 allo stadio "Paolo Mazza". Come di consueto ci sono diversi modi per rimanere ag ...Spal-Cittadella è una partita di Serie B e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.