Raimo e la figuraccia a Piazza Sempione | prima provoca con l’Ave Maria | poi frigna Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Che brutta figura quella di Christianieri pomeriggio in. L’assessore alla Cultura del III Municipio è talmente a corto di argomenti che non gli resta altro che lazione da avanspettacolo, con la recita del. Va in scena la protesta aMa facciamo un passo indietro: ieri pomeriggio si è svolta la manifestazione, indetta dal Comitato Il sacro non si tocca. Difendiamo, per dire no allo stravolgimento urbanistico dellae allo spostamento della statua della Madonna. Una questione che da settimane infiamma il quartiere Montesacro, e che vede contrapposti, da una parte la maggioranza dei residenti, la parrocchia e ...