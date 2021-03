Raggi: 31 marzo gara per progettazione ‘Tram Musica’ (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Entro il 31 marzo sara’ indetta la gara per la progettazione preliminare del tram della musica, che andra’ da Risorgimento-Barletta fino all’Auditorium, e quelle per le altre nuove linee tranviarie. Abbiamo ottenuto infatti dal Mit i fondi per le progettazioni di tutte le opere con le quali aggiungeremo 67 chilomtri di tranvie, dalla Togliatti, alla Tiburtina, passando per la linea Termini-Tor Vergata.” “E’ poi partita la gara per la fornitura di 90 nuovi mezzi. E poi c’e’ la Tva per la quale stiamo chiedendo finanzimenti e appena li avremo ottenuti siamo pronti a partire”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della consueta diretta del venerdi’ sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Entro il 31sara’ indetta laper lapreliminare del tram della musica, che andra’ da Risorgimento-Barletta fino all’Auditorium, e quelle per le altre nuove linee tranviarie. Abbiamo ottenuto infatti dal Mit i fondi per le progettazioni di tutte le opere con le quali aggiungeremo 67 chilomtri di tranvie, dalla Togliatti, alla Tiburtina, passando per la linea Termini-Tor Vergata.” “E’ poi partita laper la fornitura di 90 nuovi mezzi. E poi c’e’ la Tva per la quale stiamo chiedendo finanzimenti e appena li avremo ottenuti siamo pronti a partire”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel corso della consueta diretta del venerdi’ sulla sua pagina Facebook.

Advertising

LavoroLazio_com : Campidoglio: agenda sindaca Raggi venerdì 19 marzo Ore 11 - La Sindaca di Roma Virginia... - chiriac_tiberiu : RT @chiriac_tiberiu: @luigidimaio @JosepBorrellF @ItalyMFA Abbiamo l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione d… - chiriac_tiberiu : @luigidimaio @JosepBorrellF @ItalyMFA Abbiamo l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazion… - chiriac_tiberiu : @NicolaMorra63 @virginiaraggi Abbiamo l'autorizzazione dalla questura centrale di Roma per la manifestazione di ven… - rav3nclown : RT @eliophobia: di salire fin lassù, ma i raggi del sole che colpivano dolcemente il viso di izuku e tingevano le sue guance di rosa gli fa… -