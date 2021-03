Ragazza indiana di 15 anni viene rapita, drogata e violentata da 20 persone durante otto giorni (Di venerdì 19 marzo 2021) Una Ragazza di 15 anni ha dichiarato di essere stata violentata per otto giorni da 20 uomini in India dopo aver fatto shopping con i suoi amici per una borsa di scuola. La vittima sostiene di essere stata portata a comprare uno zaino per la scuola, ma è finita drogata e violentata. La vittima adolescente ha detto alla polizia di essere stata portata nella città di Jhalawar nell’India centrale iò 25 febbraio con un’amica e un’altra persona. Pensava che stessero andando a fare shopping, ma invece è finita in un parco con i suoi compagni di classe, dove sono stati raggiunti da altre due o tre persone. Mentre era nel parco, la 15enne sostiene di essere stata drogata e poi violentata da loro. Dopo che ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) Unadi 15ha dichiarato di essere stataperda 20 uomini in India dopo aver fatto shopping con i suoi amici per una borsa di scuola. La vittima sostiene di essere stata portata a comprare uno zaino per la scuola, ma è finita. La vittima adolescente ha detto alla polizia di essere stata portata nella città di Jhalawar nell’India centrale iò 25 febbraio con un’amica e un’altra persona. Pensava che stessero andando a fare shopping, ma invece è finita in un parco con i suoi compagni di classe, dove sono stati raggiunti da altre due o tre. Mentre era nel parco, la 15enne sostiene di essere statae poida loro. Dopo che ...

