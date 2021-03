Questo volantino non mostra le «prossime fasi» del «piano regionale vaccinale» della Lombardia (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di un volantino dove si legge «piano regionale vaccinale. Calenderizzate le prossime fasi». La calendarizzazione delle prenotazioni per farsi vaccinare, prevista nel volantino, riguardarebbe le persone dai 60 anni ai 79 anni e partirebbe dal 29 marzo 2021 per concludersi il prossimo 21 aprile 2021. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, secondo cui Questo sarebbe il piano vaccinale della regione Lombardia. Questa è una notizia falsa, smentita dalla stessa regione Lombardia. Con una nota del 19 marzo, la Regione Lombardia ha comunicato che ... Leggi su facta.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine di undove si legge «. Calenderizzate le». La calendarizzazione delle prenotazioni per farsi vaccinare, prevista nel, riguardarebbe le persone dai 60 anni ai 79 anni e partirebbe dal 29 marzo 2021 per concludersi il prossimo 21 aprile 2021. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, secondo cuisarebbe ilregione. Questa è una notizia falsa, smentita dalla stessa regione. Con una nota del 19 marzo, la Regioneha comunicato che ...

