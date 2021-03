Questionario post covid: le assurde domande “solo per donne” (Di venerdì 19 marzo 2021) La logica è sempre quella per cui nei libri della scuola elementare la mamma stira sempre. Come se certe attività fossero di sola competenza femminile. In un questionario proposto dopo un controllo post Covid all’ospedale di Bollate, nel milanese, c’erano delle voci riservate solo alle donne: preparazione del cibo, governo della casa e biancheria. Al solito come se fossero cose che fanno o possono fare solo le donne. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) La logica è sempre quella per cui nei libri della scuola elementare la mamma stira sempre. Come se certe attività fossero di sola competenza femminile. In un questionario proposto dopo un controllo post Covid all’ospedale di Bollate, nel milanese, c’erano delle voci riservate solo alle donne: preparazione del cibo, governo della casa e biancheria. Al solito come se fossero cose che fanno o possono fare solo le donne.

