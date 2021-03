Quel “no” del Papa che spiazza la sinistra progressista (Di venerdì 19 marzo 2021) Non se lo aspettavano, perché hanno creato una narrativa secondo cui Papa Francesco è di fatto un frontman della sinistra progressista, ma il “no” del Vaticano alle benedizioni per le coppie omosessuali ha spiazzato tutti coloro che in questi anni hanno assecondato lo storytelling del “Papa di sinistra”. La posizione presa dalla Santa Sede non InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 marzo 2021) Non se lo aspettavano, perché hanno creato una narrativa secondo cuiFrancesco è di fatto un frontman della, ma il “no” del Vaticano alle benedizioni per le coppie omosessuali hato tutti coloro che in questi anni hanno assecondato lo storytelling del “di”. La posizione presa dalla Santa Sede non InsideOver.

