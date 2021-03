Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 19 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Torna stasera in tv su Retequattro l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 19 marzo 2021 Il programma questa sera si occuperà del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Il figlio Benno ha confessato e il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è traccia. Gli investigatori stanno cercando di capire da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Tornain tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità.192021 Il programma questa sera si occuperà del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Il figlio Benno ha confessato e il cadaveredonna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è traccia. Gli investigatori stanno cercando di capire da ...

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado OMICIDIO BOLZANO, TROVATO TELEFONO LAURA PERSELLI/ Benno rubò anestetico da dentista? Il duplice omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli , i coniugi di Bolzano , sarà affrontato nella prima serata di oggi, in occasione della nuova puntata di Quarto Grado . La confessione del figlio ...

OMICIDIO BOLZANO, TROVATO TELEFONO LAURA PERSELLI/ Benno rubò anestetico da dentista? Omicidio Bolzano, ritrovato nel fiume il cellulare di Laura Perselli: spunta un nuovo giallo legato al figlio Benno Neumair.

