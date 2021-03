Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 marzo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa sera, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi sono scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Gli inquirenti stanno cercando di capire da quanto tempo il 30enne covasse astio ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Questa sera, venerdì 19, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi sono scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Gli inquirenti stanno cercando di capire da quanto tempo il 30enne covasse astio ...

