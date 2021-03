Quartieri Spagnoli | Carabinieri e Polizia Municipale rimuovono quasi 100 veicoli abbandonati

(Di venerdì 19 marzo 2021) Cronaca di Napoli: nell’ambito degli interventi a difesa del Decoro urbanohanno rimosso in un mese100per la strada. Idel Comando Provinciale di Napoli e ladi Napoli – Nucleo– hanno predisposto un servizio incentrato nella lotta all’abbandono dei motocicli

In collaborazione con FOQUS " FondazioneONLUS e Nesta Italia , nell'arco di tre anni il Comune si occuperà di recuperare edifici dismessi della città e trasformarli in luoghi di ...Presentato il progetto Sentieri Ponti e Passerelle selezionato da 'Con i Bambini' Daidi Napoli al quartiere Arghillà di Reggio Calabria, da Messina al Gratosoglio di Milano fino a ...Napoli, Quartieri Spagnoli: decoro urbano, Carabinieri e Polizia Municipale rimuovono quasi 100 veicoli abbandonati in strada.Auto e moto rubate o senza assicurazione, abbandonate da tempo nei vicoli di Napoli. Anche di intralcio alla mobilità urbana. I carabinieri e la polizia municipale ne hanno rimossi 95: 65 ciclomotori ...