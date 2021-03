Quando si sbarazzerà di Harry Antonio Caprarica | informazioni riservate | così Meghan Markle umilierà il principino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021), massimo esperto della famiglia reale britannica, sgancia una "bomba" sue il principe. L'ex corrispondente della Rai è sicuro sul futuro della coppia che con l'intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo contro i Windsor ha sconvolto la Gran Bretagna: "non farà più parte dei piani di, divorzieranno. Arriverà il giorno in cui lui si stuferà di essere un soprammobile di Hollywood e si ricorderà della sua vera identità. E, magari anche con il cuore spezzato, tornerà a casa", riporta Leggo.it. Adesso infatti il principe si trova negli Stati Uniti, una terra che non gli appartiene, mentre suo nonno si trova in gravi condizioni di salute e sua mogliesgomita per la Casa Bianca. Ed ...