Quando si potrà scegliere che vaccino fare: la soffiata dell'immunologa Viola, rivoluzione contro il Covid? (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima lo stop della Germania e dunque, a cascata, di quasi tutta Europa. E ancora, Aifa che passa in meno di 24 ore a dire che il vaccino AstraZeneca è sicurissimo ad imporne lo stop in Italia. Il caos sul siero contro il coronavirus. Ieri, giovedì 18 marzo, il nuovo via libera dell'Ema. Ma il timore è che, almeno per quel che concerne AstraZeneca, la fiducia di molti possa essere compromessa. E del tema se ne parla a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 18 marzo. Se ne parla sotto diversi aspetti. Uno di questi riguarda la libertà da parte dei pazienti di poter scegliere a quale siero sottoporsi. Ospite in studio ecco l'immunologa Antonella Viola, alla quale Formigli si rivolge con queste parole: "Tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima lo stopa Germania e dunque, a cascata, di quasi tutta Europa. E ancora, Aifa che passa in meno di 24 ore a dire che ilAstraZeneca è sicurissimo ad imporne lo stop in Italia. Il caos sul sieroil coronavirus. Ieri, giovedì 18 marzo, il nuovo via libera'Ema. Ma il timore è che, almeno per quel che concerne AstraZeneca, la fiducia di molti possa essere compromessa. E del tema se ne parla a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 18 marzo. Se ne parla sotto diversi aspetti. Uno di questi riguarda la libertà da parte dei pazienti di potera quale siero sottoporsi. Ospite in studio ecco l'Antonella, alla quale Formigli si rivolge con queste parole: "Tante ...

