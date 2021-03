Quando finirà la terza ondata? Le previsioni degli esperti: i primi segnali entro Pasqua, quali regioni sperano di riaprire (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia alle prese con la terza ondata della pandemia di Coronavirus ha registrato il 17 marzo il record di nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva con 324 ricoveri, un numero che non era mai stato raggiunto da Quando questo dato viene comunicato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il 18 marzo lo stesso dato è sceso a 249, ma il tasso di positività è salito al 7% dal 6,2% del giorno precedente. Il rosso e l’arancione sono al momento i colori dominanti nella mappa del Paese, ma Quando verrà raggiunto il picco? Ed è possibile ipotizzare che prima di Pasqua qualche regione possa cambiare fascia di rischio, virando sull’arancione o addirittura sul giallo? «Questa è una domanda impossibile», risponde Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’Università ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia alle prese con ladella pandemia di Coronavirus ha registrato il 17 marzo il record di nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva con 324 ricoveri, un numero che non era mai stato raggiunto daquesto dato viene comunicato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il 18 marzo lo stesso dato è sceso a 249, ma il tasso di positività è salito al 7% dal 6,2% del giorno precedente. Il rosso e l’arancione sono al momento i colori dominanti nella mappa del Paese, maverrà raggiunto il picco? Ed è possibile ipotizzare che prima diqualche regione possa cambiare fascia di rischio, virando sull’arancione o addirittura sul giallo? «Questa è una domanda impossibile», risponde Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’Università ...

