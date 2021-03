Qualità ed efficienza, Brunetta lancia la “nuova” PA (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Io mi preoccupo per 60 milioni di italiani. Voglio che tutti abbiano le migliori scuola, sanità e sicurezza possibili e queste cose le da il pubblico”, per questo “i contratti vanno rinnovati: solo con contratti rinnovati, seri, fatti meglio si riesce ad avere il meglio di infermieri, medici, e così via”. E’ quanto ha sottolineato il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, intervistato a “Dritto e rovescio” su Rete4. Il Ministro ha rilevato che i dipendenti pubblici “non devono essere considerati dei privilegiati, ma cittadini che hanno l’onore di servire il Paese” e ha affermato di non volere “un’Italia divisa tra garantiti e non garantiti”. Ma, ha aggiunto, “solo l’efficienza mi può dare la Qualità”.Per il rinnovo dei contratti – ha spiegato il ministro – “ci sono 107 euro medi”, ma “in cambio di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Io mi preoccupo per 60 milioni di italiani. Voglio che tutti abbiano le migliori scuola, sanità e sicurezza possibili e queste cose le da il pubblico”, per questo “i contratti vanno rinnovati: solo con contratti rinnovati, seri, fatti meglio si riesce ad avere il meglio di infermieri, medici, e così via”. E’ quanto ha sottolineato il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, intervistato a “Dritto e rovescio” su Rete4. Il Ministro ha rilevato che i dipendenti pubblici “non devono essere considerati dei privilegiati, ma cittadini che hanno l’onore di servire il Paese” e ha affermato di non volere “un’Italia divisa tra garantiti e non garantiti”. Ma, ha aggiunto, “solo l’mi può dare la”.Per il rinnovo dei contratti – ha spiegato il ministro – “ci sono 107 euro medi”, ma “in cambio di ...

