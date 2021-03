Qualificazioni Mondiali 2022, i convocati del Belgio: presenti Lukaku e Mertens (Di venerdì 19 marzo 2021) Romelu Lukaku e Dries Mertens fanno parte della lista dei convocati del Belgio, diramata dal ct Roberto Martinez, per i match contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Fuori Hazard per infortunio, Europeo a rischio? “Ha ancora molta strada da fare per recuperare e non dovremmo fissargli un limite temporale. Sarebbe un errore per chiunque provare a immaginare se si riprendera’ completamente o meno- dice Martinez, che prosegue- “Penso che questo possa risolvere i suoi problemi prima dell’Europeo, ma lo scopriremo solo giorno dopo giorno”. LA LISTA DEI convocati DEL Belgio: Portieri: Casteels, Courtois, kaminski, Mignolet. Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Romelue Driesfanno parte della lista deidel, diramata dal ct Roberto Martinez, per i match contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per leaidelin Qatar. Fuori Hazard per infortunio, Europeo a rischio? “Ha ancora molta strada da fare per recuperare e non dovremmo fissargli un limite temporale. Sarebbe un errore per chiunque provare a immaginare se si riprendera’ completamente o meno- dice Martinez, che prosegue- “Penso che questo possa risolvere i suoi problemi prima dell’Europeo, ma lo scopriremo solo giorno dopo giorno”. LA LISTA DEIDEL: Portieri: Casteels, Courtois, kaminski, Mignolet. Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, ...

