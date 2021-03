Putin nel mirino. Così Biden ha distolto lo sguardo dal summit con la Cina (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima l’affondo del presidente Joe Biden all’omologo Vladimir Putin. Poi l’ultimatum agli alleati europei – alla Germania di Angela Merkel in particolare – sul Nord Stream 2, che ha prodotto, tra le altre cose, il voto unanime del Senato a favore di William Burns e Brian McKeon approvati rispettivamente come direttore della Cia e vicesegretario di Stato dopo l’ok dei repubblicani guidati da Ted Cruz, uno dei “falchi” sul gasdotto. Il tutto dopo le tensioni per le sanzioni statunitensi coordinate con l’Unione europea per il caso dell’oppositore Alexei Navalny. E la prossima settimana, mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken partirà per Bruxelles per la ministeriale Nato, il suo omologo russo Sergej Lavrov sarà in Cina, un viaggio celebrato dall’organo della propaganda cinese Global Times come la dimostrazione del “forte ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima l’affondo del presidente Joeall’omologo Vladimir. Poi l’ultimatum agli alleati europei – alla Germania di Angela Merkel in particolare – sul Nord Stream 2, che ha prodotto, tra le altre cose, il voto unanime del Senato a favore di William Burns e Brian McKeon approvati rispettivamente come direttore della Cia e vicesegretario di Stato dopo l’ok dei repubblicani guidati da Ted Cruz, uno dei “falchi” sul gasdotto. Il tutto dopo le tensioni per le sanzioni statunitensi coordinate con l’Unione europea per il caso dell’oppositore Alexei Navalny. E la prossima settimana, mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken partirà per Bruxelles per la ministeriale Nato, il suo omologo russo Sergej Lavrov sarà in, un viaggio celebrato dall’organo della propaganda cinese Global Times come la dimostrazione del “forte ...

