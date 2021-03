Puglia zona rossa almeno fino a Pasqua Oggi la nuova ordinanza ministeriale (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, sulla base del report Iss, il ministro della Salute firma la nuova ordinanza sulla classificazione per fasce delle regioni Non cambierà verosimilmente la situazione della Puglia che fino a Pasqua almeno è destinata a rimanere area rossa. L'articolo Puglia zona rossa almeno fino a Pasqua <small class="subtitle">Oggi la nuova ordinanza ministeriale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 19 marzo 2021), sulla base del report Iss, il ministro della Salute firma lasulla classificazione per fasce delle regioni Non cambierà verosimilmente la situazione dellacheè destinata a rimanere area. L'articolo la proviene da Noi Notizie..

