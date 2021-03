Psr Campania, misure a superficie: approvate le nuove disposizioni attuative (Di venerdì 19 marzo 2021) Con decreto dirigenziale n. 48 del 2 marzo 2021, la Regione Campania ha approvato la versione 6.0 delle disposizioni generali per l’attuazione delle misure, sotto-misure, tipologie d’intervento ed azioni connesse alla superficie e/o agli animali del Psr. In particolare, il documento disciplina le condizioni di ammissione al sostegno ed integra le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore Agea per l’ammissione al pagamento. Con l’approvazione della nuova versione, le disposizioni generali sono state rese coerenti con gli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di settore oltre che le specifiche istruzioni dell’Organismo Pagatore Agea. La versione 6.0 aggiorna la precedente versione 5.0 approvata con decreto n. 82 del 15 aprile 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Con decreto dirigenziale n. 48 del 2 marzo 2021, la Regioneha approvato la versione 6.0 dellegenerali per l’attuazione delle, sotto-, tipologie d’intervento ed azioni connesse allae/o agli animali del Psr. In particolare, il documento disciplina le condizioni di ammissione al sostegno ed integra le istruzioni operative dell’Organismo Pagatore Agea per l’ammissione al pagamento. Con l’approvazione della nuova versione, legenerali sono state rese coerenti con gli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di settore oltre che le specifiche istruzioni dell’Organismo Pagatore Agea. La versione 6.0 aggiorna la precedente versione 5.0 approvata con decreto n. 82 del 15 aprile 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

