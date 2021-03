Psoriasi a placche: due novità rivoluzionarie in arrivo dall’America per i pazienti italiani (Di venerdì 19 marzo 2021) In arrivo da Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, due importanti innovazioni per le persone affette da Psoriasi a placche e per gli specialisti dermatologi. Il dispositivo per l’autosomministrazione di guselkumab One-Press e l’app JPso Calculators sono disponibili in Italia e segnano un importante passo avanti nella gestione della terapia dei pazienti affetti da Psoriasi. One-Press è una penna pre-riempita che consente ai pazienti con Psoriasi a placche da moderata a severa di essere completamente autonomi nella somministrazione di guselkumab. L’app JPso Calculators è scaricabile gratuitamente per IOS e Android. Permette inoltre al medico di calcolare tre diversi indici utili nel monitoraggio della terapia e della malattia. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Inda Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, due importanti innovazioni per le persone affette dae per gli specialisti dermatologi. Il dispositivo per l’autosomministrazione di guselkumab One-Press e l’app JPso Calculators sono disponibili in Italia e segnano un importante passo avanti nella gestione della terapia deiaffetti da. One-Press è una penna pre-riempita che consente aiconda moderata a severa di essere completamente autonomi nella somministrazione di guselkumab. L’app JPso Calculators è scaricabile gratuitamente per IOS e Android. Permette inoltre al medico di calcolare tre diversi indici utili nel monitoraggio della terapia e della malattia. ...

Advertising

SecolodItalia1 : Psoriasi a placche: due novità rivoluzionarie in arrivo dall’America per i pazienti italiani - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: PSORIASI A PLACCHE – NUOVO DISPOSITIVO PER SOMMINISTRAZIONE DI GUSELKUMAB E UN’APP PER LO SPECIALISTA. - malatinvisibili : PSORIASI A PLACCHE – NUOVO DISPOSITIVO PER SOMMINISTRAZIONE DI GUSELKUMAB E UN’APP PER LO SPECIALISTA.… - nenciafi : @OssiaLaura Mio figlio (grave psoriasi a placche su tutto il corpo) non ce l'ha piu' grazie ai nuovi farmaci biolog… - giornaleradiofm : Farmaci: psoriasi, da Janssen nuova penna pre-riempita e una App: Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - In arrivo da J… -