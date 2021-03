Protesta imprenditori a Salerno | blocco stradale su via Roma

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDal Genio Civile, sotto i portici del Comune die della Prefettura per chiedere di essere ricevuti dal massimo rappresentante del governo. Continua così, anche con unche ha paralizzato la circolazionenel centro della città di, ladel popolo delle partite Iva, dei ristoratori e degliche da un anno hanno le attività completamente ferme, come i titolari di palestre e di centri scommesse. Dopo toni forti e di rabbia, diffusi attraverso il megafono sotto la sede del Genio civile, in via Ligea, quando i manifestanti hanno compreso che non avrebbero avuto la possibilità di incontrare il presidente della regione Campania, atteso come ogni venerdì nei suoi uffici di, la ...