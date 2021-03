(Di venerdì 19 marzo 2021) Iniziano lesuper tanti prodotti e AppGallery celebra 120mila app integrate in HMS Core. Scopriamo tutte le offerte Quest’oggi inizia la nuova stagione con tantissime offerte su: protagonisti i nuovissimi auricolari TWS4i che assicurano dieci ore di utilizzo con una sola ricarica, da oggiper l’acquisto a 89,00€ con in regaloBand 4 oltre a tre mesi diMusic inclusi e una case colorata, eWatchFit Elegant, la versione con quadrante in acciaio dell’amatissimoWatchFit, in vendita con Smart Body scale a soli 109,00€.: le ...

Advertising

tuttoteKit : Promozioni #Huawei Store: disponibili le nuove Freebuds 4i #Android #AppGallery #Smartphone #tuttotek - infoitscienza : Promozioni di Primavera HUAWEI: tanti prodotti scontati e le nuove FreeBuds 4i -

Ultime Notizie dalla rete : Promozioni Huawei

MobileWorld

Store: le offerte Disponibili nelle colorazioni Ceramic White , Carbon Black e, in esclusiva suStore, nella versione in Honey Red , gli auricolari in - ear con ...Vi ricordiamo, inoltre, che questa non è che una delle tanterealizzate per la festa del ... come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e. Buono shopping! La nostra selezione di ...Iniziano le promozioni su Huawei Store per tanti prodotti e AppGallery celebra 120mila app integrate in HMS Core. Scopriamo tutte le offerte.Vieni a scoprire come ottenere il 40% di sconto su tantissimi Funko Pop! in occasione della festa del Papà sul portale di Zavvi!