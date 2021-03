Procida capitale italiana della cultura diventa un modello di sviluppo per la Ue. Il plauso di Franceschini (Di venerdì 19 marzo 2021) Il progetto di sviluppo locale a base culturale di Procida capitale italiana della cultura 2022 è stato riconosciuto come buona pratica europea e inserita nel programma di peer learning della cultural Heritage in Action del progetto European Framework for Action on cultural Heritage della Commissione Europea. Durante i lavori dell’evento che si terranno dal 22 al 26 marzo nella città finlandese di Vantaa, sarà illustrato “Procida Immagina” ovvero il metodo co-creativo e generativo posto alla base del dossier di candidatura dell’isola a capitale italiana della cultura 2022. “Il modello ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Il progetto dilocale a basele di2022 è stato riconosciuto come buona pratica europea e inserita nel programma di peer learningl Heritage in Action del progetto European Framework for Action onl HeritageCommissione Europea. Durante i lavori dell’evento che si terranno dal 22 al 26 marzo nella città finlandese di Vantaa, sarà illustrato “Immagina” ovvero il metodo co-creativo e generativo posto alla base del dossier di candidatura dell’isola a2022. “Il...

teleischia : PROCIDA CAPITALE CULTURA. AMBROSINO: “DALLA REGIONE FINANZIAMENTI PER EVENTI ED INFRASTRUTTURE” (SERVIZIO TV) - pasraicaldo : RT @AgostinoRiitano: @dariofrance: 'Il modello Procida si proietta in Europa, testimonianza della qualità del lavoro svolto'. @Procida2022… - AgostinoRiitano : @dariofrance: 'Il modello Procida si proietta in Europa, testimonianza della qualità del lavoro svolto'.… - AgCultNews : Capitale Cultura 2022, progetto #Procida inserito nel “Cultural Heritage in Action” @MiC_Italia @isolaprocida… - abcaldini : E' Procida la capitale italiana della cultura per il 2022 -