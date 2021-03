Prezzi carburanti 2021 | l' Italia sale al terzo posto in Europa

Advertising

Bukaniere : RT @Codacons: E non pensiamo solo alla benzina; vanno considerati anche gli effetti indiretti della corsa dei #carburanti: il rialzo dei li… - Codacons : E non pensiamo solo alla benzina; vanno considerati anche gli effetti indiretti della corsa dei #carburanti: il ria… - AlfiereROSSO : Ci avete fatto caso anche voi? Da quando è arrivato il Governo Draghi i prezzi dei carburanti solo schizzati alle s… - marcyrav : RT @marcyrav: Al tg1 servizio sugli automobilisti che protestano sul rincaro dei carburanti... E non lo sapevano? E non è ancora niente!… - infoiteconomia : Carburanti: compagnie ferme, ma prezzi praticati in vertiginoso aumento -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi carburanti

Agenzia ANSA

Roma - L'Italia sale sul podio dei paesi più cari d'Europa per ideie, in base agli ultimi dati aggiornati forniti dalla Commissione Europea, occupa la terza posizione in classifica per il prezzo del gasolio, la quinta per quello della benzina. ...L'Italia sale sul podio dei Paesi più cari d'Europa per ideie, in base agli ultimi dati aggiornati forniti dalla Commissione Europea, occupa la terza posizione in classifica per il prezzo del gasolio , la quinta per quello della benzina . ...L'associazione diffonde la classifica europea dei Paesi dove benzina e gasolio costano di più. Gli italiani pagano il gasolio l’11,2% in più ...Più critica la situazione del gasolio (la media è 1,44 euro al litro), sulla benzina siamo quinti con una media di 1,577 euro al litro ...