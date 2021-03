Presidio Difesa Caserta: vaccinate 325 persone con AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono 325, di cui 220 civili e 105 militari, le persone a cui in 4 ore e mezza è stato oggi somministrato il vaccino AstraZeneca nel Presidio vaccinale della Difesa a Caserta, in collaborazione con la Asl. A questi numeri si aggiungono 410 inoculazioni di Pfizer eseguite nell’arco di tutta la giornata, anche in drive through. Per domani sono previste 1.300 somministrazioni del vaccino AstraZeneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 325, di cui 220 civili e 105 militari, lea cui in 4 ore e mezza è stato oggi somministrato il vaccinonelvaccinale della, in collaborazione con la Asl. A questi numeri si aggiungono 410 inoculazioni di Pfizer eseguite nell’arco di tutta la giornata, anche in drive through. Per domani sono previste 1.300 somministrazioni del vaccino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

