Prende vita il museo del patrimonio geologico italiano

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 marzo 2021) Firmata dal direttore generale Musei del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Massimo Osanna, e dal direttore generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Alessandro Bratti, la convenzione per la valorizzazione museale delle collezioni geologiche e storiche del Serviziod’italia. La direzione generale musei ha identificato ildelle civiltà come l’istituto autonomo del Mibact più adatto per storia, caratterizzazione, missione, competenza tecnico-scientifica e struttura organizzativa a operare direttamente per la valorizzazione di tali collezioni in unche faccia parte del sistema dei musei del Muciv e che sia gestito d’intesa e in collaborazione con l’Ispra. In particolare, la convenzione, che avrà una durata di 10 anni, prevede il riallestimento delle ...