Premier League | Fulham-Leeds 1-2 | Raphinha e Bamford regalano il successo agli ospiti La classifica aggiornata

(Di sabato 20 marzo 2021) Iltrova unimportante sulper 2-1.VIDEO, Arsenal-Tottenham: Lamela fa un gol strepitoso ma i Gunners battono MourinhoLa squadra del Loco Bielsa gioca come suo solito una partita aperta senza avere paura dell'avversario. I padroni di casa invece continuano a perdere e l'incubo retrocessione comincia seriamente a preoccupare. Ilcon questosale all'undicesimo posto inmentre ilrimane terzultimo, a due punti di distanza dal Newcastle quartultimo. I gol sono stati segnati daper gli, mentre da Andersen per il.Di seguito la...

LONDRA (REGNO UNITO) - Il Leeds espugna il Craven Cottage di Londra, batte il Fulham e guadagna tre punti importanti in classifica. Gli uomini di Bielsa sono stati protagonisti di un'ottima gara, .... Brighton - Newcastle è un match davvero strano. Basta andare a guardare i precedenti per trovarsi di fronte a questa 'striscia': dieci delle ultime dodici sono terminate no gol! ...La ventinovesima giornata di Premier League è partita stasera con la gara tra Fulham Leeds. I Cottagers di Parker arrivavano dalla sconfitta contro la corazzata Manchester City e necessitavano di ...Prosegue la Premier League con un turno "sui generis", con tre partite valide per gli anticipi della 29a giornata e il recupero della 18a tra Aston Villa e Tottenham. Le altre ...