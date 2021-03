Pre Monza-Venezia | le parole di Paolo Zanetti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il mister delha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, gara del 20 marzo delle ore 16. L’allenatore ha trattato vari argomenti, dalla situazione infortuni fino a quella relativa alle ultime prestazioni. Ecco le sueriprese da trivenetogoal.it., probabili formazioni e tv Cosa ha dettoprima di? L’allenatore ha parlato della situazione infortuni e delle ultime partite sottotono. “Gli infortuni? Ammazzerebbero un toro, ma dobbiamo fare in modo che non ammazzi noi. Gli avversari li conosciamo ampiamente, è un momento di serrare i ranghi e di stringersi forte uno accanto all’altro per ...