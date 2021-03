Poste, nel nuovo piano più investimenti e dividendi. E spunta la vendita di energia (Di venerdì 19 marzo 2021) La cedola continuerà a crescere nel periodo del 6 per cento all'anno (contro il 5% previsto dal precedente piano). Per quest'anno si prevede l'incremento maggiore: il dividendo per azione sarà garantito e pari a 0,55 euro, in crescita del 14 per cento rispetto al 2019 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) La cedola continuerà a crescere nel periodo del 6 per cento all'anno (contro il 5% previsto dal precedente). Per quest'anno si prevede l'incremento maggiore: il dividendo per azione sarà garantito e pari a 0,55 euro, in crescita del 14 per cento rispetto al 2019

