Poste Italiane risponde alla pandemia: più investimenti e dividendi. Il piano (Di venerdì 19 marzo 2021) L'intenzione di Poste Italiane è quella di reagire agli effetti della pandemia sul tessuto economico nazionale, e vuole farlo nell'immediato. Infatti, la parola d'ordine – per la società per azioni italiana – è accelerare sulla crescita. Il gruppo diretto da Matteo Del Fante ha detto sì al nuovo piano industriale 2021-2024: in esso, è rivista al rialzo la politica dei dividendi e si intende incrementare l'impegno per gli investimenti, che in questi 4 anni corrisponderanno a qualcosa come 3,1 miliardi. La chiave del successo del piano è individuata soprattutto nella 'sostenibilità' e nell"innovazione'. Nel grande progetto del gruppo c'è infatti anche l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di C02 entro il 2030.

