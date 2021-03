Poste Italiane, crescita degli utili e dei ricavi nel Piano al 2024 (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Più dividendi, focus su logistica e servizi assicurativi, efficienza lungo tutta la linea di valore: dal postino alla centrale di distribuzione. Il Piano industriale “2024 Sustain & Innovate” di Poste Italiane vede un Paese in crescita, dove Poste entra nei nostri smartphone e nelle nostre case con le consegne a domicilio degli Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Più dividendi, focus su logistica e servizi assicurativi, efficienza lungo tutta la linea di valore: dal postino alla centrale di distribuzione. Ilindustriale “Sustain & Innovate” divede un Paese in, doveentra nei nostri smartphone e nelle nostre case con le consegne a domicilio

Advertising

Tele_Nicosia : Poste Italiane, crescita degli utili e dei ricavi nel Piano al 2024 - ilmattinodisici : Poste Italiane, crescita degli utili e dei ricavi nel Piano al 2024 - YUNHO__SEOKJIN : sto in balcone con una sigaretta a guardare le macchine passare sperando di vedere quella di poste italiane immaginate la disperazione - ilmattinodisici : Poste Italiane, crescita degli utili e dei ricavi nel Piano al 2024 - elena_zuccarini : RT @PosteNews: @elena_zuccarini Ciao, ti confermiamo che non si tratta di un reale messaggio di Poste Italiane. Consigliamo di non cliccare… -