Porto-Chelsea in tv: date, orari e diretta streaming quarti di finale Champions League 2020/2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) C’è anche Porto-Chelsea nei quarti di finale della Champions League 2020/2021. I sorteggi di Nyon hanno decretato che uno dei doppi confronti più attesi per la qualificazione in semifinale verrà giocato dai lusitani e dai blues. In casa dei Portoghesi l’andata, dunque il ritorno si gioca a Londra. Bisognerà attendere poche ore per scoprire le date, che verranno stabilite nelle prossime ore, mentre gli orari sono ufficialmente quelli standard delle ore 21. L’andata si giocherà martedì 6 o mercoledì 7 aprile, ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile. diretta tv di entrambe le partite su Sky Sport, mentre per quanto riguarda la trasmissione in chiaro di una delle due ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) C’è ancheneididella. I sorteggi di Nyon hanno decretato che uno dei doppi confronti più attesi per la qualificazione in semiverrà giocato dai lusitani e dai blues. In casa deighesi l’andata, dunque il ritorno si gioca a Londra. Bisognerà attendere poche ore per scoprire le, che verranno stabilite nelle prossime ore, mentre glisono ufficialmente quelli standard delle ore 21. L’andata si giocherà martedì 6 o mercoledì 7 aprile, ritorno martedì 13 o mercoledì 14 aprile.tv di entrambe le partite su Sky Sport, mentre per quanto riguarda la trasmissione in chiaro di una delle due ...

Advertising

pisto_gol : La sconfitta della Lazio completa il disastroso quadro che vede il calcio italiano ancora una volta fuori dalla Cha… - GoalItalia : Il quadro delle semifinali Bayern o Psg ?? Manchester City o Borussia Dortmund Real Madrid o Liverpool ?? Porto o Chelsea #UCL - DioZeke : Una fra Porto e Chelsea in semifinale di Champions è roba da far sanguinare gli occhi. #UCLdraw #UCL - HowaynShite : @CFCDaily FT Chelsea 0-3 Porto ?? - PaganoMattia : @Mterryf1 ci spero, sinceramente non vorrei liverpool chelsea o porto in finale da quella parte di tabellone -