Porsche - Nel 2030 la gamma sarà per l80% elettrica (Di venerdì 19 marzo 2021) La Porsche ha fissato i suoi obiettivi di lungo termine per l'elettrificazione della gamma: nel 2025, la metà delle consegne globali dovrà essere totalmente elettrica, per poi salire all'80% nel 2030. Tutto ciò a fronte del 17% raggiunto l'anno scorso dalle vendite di ibride e dalle Ev. La decarbonizzazione. L'elettrificazione dell'offerta rientra in una più ampia strategia per la totale decarbonizzazione delle attività aziendali, che prevede per il 2030 la cosiddetta "carbon neutrality", ossia la neutralità in termini di anidride carbonica sull'intera catena del valore. "Realizzeremo questo obiettivo evitando e riducendo sistematicamente le emissioni di CO2", ha spiegato l'amministratore delegato Oliver Blume. "Il prossimo passo sarà quello di esigerlo anche dai nostri fornitori. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 marzo 2021) Laha fissato i suoi obiettivi di lungo termine per l'elettrificazione della: nel 2025, la metà delle consegne globali dovrà essere totalmente, per poi salire all'80% nel. Tutto ciò a fronte del 17% raggiunto l'anno scorso dalle vendite di ibride e dalle Ev. La decarbonizzazione. L'elettrificazione dell'offerta rientra in una più ampia strategia per la totale decarbonizzazione delle attività aziendali, che prevede per illa cosiddetta "carbon neutrality", ossia la neutralità in termini di anidride carbonica sull'intera catena del valore. "Realizzeremo questo obiettivo evitando e riducendo sistematicamente le emissioni di CO2", ha spiegato l'amministratore delegato Oliver Blume. "Il prossimo passoquello di esigerlo anche dai nostri fornitori. ...

Advertising

EstebBeltramino : Porsche AG, è record nel 2020 con ricavi a 28,7 miliardi #motori - infoiteconomia : Porsche: nel 2030 la gamma sarà per l’80% elettrica - - 930RB : RT @ANSA_Motori: Entro il 2030 Porsche intende raggiungere la neutralità in termini di CO2 sull'intera catena del valore, includendo tutte… - ANSA_Motori : Entro il 2030 Porsche intende raggiungere la neutralità in termini di CO2 sull'intera catena del valore, includendo… - infoiteconomia : Due Porsche in gara nel weekend -