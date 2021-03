Pordenone | allevamento di galline sterminato da carro armato | ha sbagliato mira durante esercitazione

Advertising

MediasetTgcom24 : Pordenone, carro armato dell'Esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline #pordenone… - fattoquotidiano : Pordenone, carro armato spara nella direzione sbagliata durante l’esercitazione: salta per aria allevamento di gall… - SkyTG24 : Pordenone, carro armato sbaglia mira: colpito allevamento di galline - GiulianoGp2111 : RT @MassimoBozza: #Pordenone, carro armato spara e centra un allevamento di polli. “Ci vendicheremo, parola di Francesco Amadori”.… - DBoltri : Rintracciato il cannoniereH del carro armato che ha centrato l’allevamento di galline a #Pordenone . “Ho preso atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone allevamento

... impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato undi galline di Vivaro (). L'incidente ...... impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato undi galline di Vivaro (). L'...Un carro armato sbaglia mira e centra un allevamento di galline: è successo in provincia di Pordenone, dove i titolari dell’azienda si sono trovati innanzi ad una scena inizialmente inspiegabile.Un carro armato dell’Esercito, impegnato in un’esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Viva ...