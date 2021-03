Poliziotti gli regalano un sogno, lui lancia petizione per difenderli (Di venerdì 19 marzo 2021) Federico Chianella e il suo grande amore per la Polizia di Stato. Lo abbiamo raccontato su TarantiniTime qualche tempo fa, in un articolo che ha fatto il giro d’Italia e che è stato ripreso da diverse testate, finanche da Agente Lisa, fino a giungere all’attenzione del Questore di Lecce Andrea Valentino. Federico, di Alezio, in provincia di Lecce, oggi diciottenne, da bambino è stato colpito da un rabdomiosarcoma raro. La sua è stata una lotta molto lunga e difficile dalla quale è uscito vincente. Purtroppo la malattia gli ha lasciato dei segni visibili che pregiudicano la cosiddetta idoneità fisica per ambire a diventare un poliziotto, grande sogno di Federico. Questa impossibilità a partecipare ai concorsi, divenne uno sfogo che il giovane qualche anno fa, affido ai social. In un lungo post, spiegando la sua esperienza, la malattia che lo ha colpito dai ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 19 marzo 2021) Federico Chianella e il suo grande amore per la Polizia di Stato. Lo abbiamo raccontato su TarantiniTime qualche tempo fa, in un articolo che ha fatto il giro d’Italia e che è stato ripreso da diverse testate, finanche da Agente Lisa, fino a giungere all’attenzione del Questore di Lecce Andrea Valentino. Federico, di Alezio, in provincia di Lecce, oggi diciottenne, da bambino è stato colpito da un rabdomiosarcoma raro. La sua è stata una lotta molto lunga e difficile dalla quale è uscito vincente. Purtroppo la malattia gli ha lasciato dei segni visibili che pregiudicano la cosiddetta idoneità fisica per ambire a diventare un poliziotto, grandedi Federico. Questa impossibilità a partecipare ai concorsi, divenne uno sfogo che il giovane qualche anno fa, affido ai social. In un lungo post, spiegando la sua esperienza, la malattia che lo ha colpito dai ...

Advertising

poliziadistato : Verona ricorda gli agenti Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga uccisi nel 1992 a Sommacampagna (VR) da un malviv… - poliziadistato : Poliziotti #Squadramobile Novara, Bari, Foggia, #poliziastradale Bari e #Sco hanno arrestato 7 persone per detenzio… - elenaricci1491 : Poliziotti gli regalano un sogno, lui lancia #petizione per difenderli di Elena Ricci - TarantiniTime : Poliziotti gli regalano un sogno, lui lancia #petizione per difenderli di Elena Ricci - tohackyourself : È giusto aver vaccinato tutto il personale sanitario indifferentemente dall'età okay, però io sinceramente trovo as… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotti gli Perché la repressione nel Myanmar minaccia tutto il Sudest asiatico La situazione nel Myanmar si deteriora. La giunta golpista arresta e spara contro la popolazione. E la gente fugge in India e in Thailandia. Tra gli sfollati ci sono anche poliziotti che non vogliono macchiarsi di crimini contro i ...

Foligno, spacciatore arrestato al parco pubblico di Prato Smeraldo Gli agenti però decidevano lo stesso di identificare il soggetto e continuare il controllo sia a carico della persona che del luogo di residenza. I sospetti dei poliziotti sono risultati esatti in ...

Messico: banda criminale uccide 17 agenti di polizia la Repubblica Caserta: concluso il 17° corso allievi agenti Concluso presso la Scuola allievi agenti di Caserta il 17° corso allievi agenti tecnici riservato ai familiari delle vittime del dovere.

La Spezia, il sindaco smonta le panchine per evitare assembramenti. E gli anziani si portano le sedie A La Spezia, in Liguria, alcuni anziani si sono portati la sedia da casa per potersi sedere in piazza a fare quattro chiacchiere ...

La situazione nel Myanmar si deteriora. La giunta golpista arresta e spara contro la popolazione. E la gente fugge in India e in Thailandia. Trasfollati ci sono ancheche non vogliono macchiarsi di crimini contro i ...agenti però decidevano lo stesso di identificare il soggetto e continuare il controllo sia a carico della persona che del luogo di residenza. I sospetti deisono risultati esatti in ...Concluso presso la Scuola allievi agenti di Caserta il 17° corso allievi agenti tecnici riservato ai familiari delle vittime del dovere.A La Spezia, in Liguria, alcuni anziani si sono portati la sedia da casa per potersi sedere in piazza a fare quattro chiacchiere ...